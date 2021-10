Test match al PalaMoncada: Seap Aragona batte Modica 3-1

AGRIGENTO – Continua a crescere e a migliorare in ogni fondamentale la Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona in vista del debutto in campionato di domenica 10 ottobre sul campo dell’Olbia. Il sestetto di coach Stefano Micoli ha vinto ancora una volta l’allenamento congiunto con il Modica, anch’essa squadra di serie A2. Il test match è terminato 3-1 con questi parziali: 25-16, 25-18, 25-19, 34-36. La partita è stata disputata al PalaMoncada di Porto Empedocle, struttura che ospiterà tutte le gare casalinghe della Seap Dalli Cardillo Aragona in Serie A2. La squadra aragonese ha dominato i primi tre set, mettendo in mostra un ottimo gioco di squadra e schemi efficaci.

I tabellini: Seap Dalli Cardillo Aragona: Bisegna 4, Zech 5, Caracuta 0, Casarotti 3, Zonta 9, Cometti 8, Negri 11, Dzakovic 17, Stival 9, Moneta 9, Vittorio L. All.: Stefano Micoli

Pvt Modica: Bacciottini 3, Longobardi 13, Antonaci 6 Saccani 0, Ferro 14 M’Bra n.e. Gridelli 20, Salamida 3, Gulino 0, Salviato L2 Ferrantello L1. All. : Enrico Quarta

NOTE: Muri Aragona 7, Modica 8. Ace Aragona 11, Modica 6. Err. battuta Aragona 16, Modica 16. Err. azione Aragona 11, Modica 14. Attacco Aragona 43%, Modica 31%. Ricezione Aragona 45% (12% perfetta), Modica 40% (18% perfetta).



