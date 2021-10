A Catania, “corpi insoliti”: laboratorio teatrale tra abilità e disabilità

CATANIA. “Il laboratorio è il luogo dove metaforicamente si coltiva, si semina, si protegge, si invita al raccolto, si fa il pane e si offre da mangiare. Si nutre, così, l’anima del mondo e al contempo la propria”.

È questo il leit motiv del laboratorio teatrale “Corpi insoliti” promosso dall’associazione culturale Nèon, che prenderà ufficialmente il via a Catania il 5 ottobre, presso l’Istituto Ardizzone Gioeni, Via Etnea 595.

Una disciplina creativa

Un corso che mette al centro la persona con “abilità differenti” che si incontrano per dar vita ad una relazione fra anime e corpi, voci che interagiscono nel teatro, nella poesia, nella musica e nell’espressione corporea.

Individui, non soltanto “attori”, ciascuno con la propria abilità e disabilità che dialogano insieme attraverso immagini e suggestioni verbalizzate, sviluppando azioni singole e collettive

Il laboratorio sarà articolato in attività disciplinate, proposte e condivise, sempre guidate e monitorate per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Sarà sviluppato un percorso di “disciplina creativa” di danza e recitazione in interazione con artisti con abilità diverse, dove saràpossibile esplorare e progettare concretamente una personale identità artistica, attraverso un ascolto attivo e forme espressive legate all’interazione, alla reciprocità e alla compartecipazione.

“Pieno valore alla diversità”

“Comunicare oltre ogni limite imposto – dichiara Piero Ristagno, direttore artistico di Nèon – sia dalla codificazione del linguaggio verbale che da quello non verbale è il principio guida dei nostri laboratori teatrali che realizziamo da un trentennio, attribuendo pieno valore alla diversità: valore che si espleta nelle caratteristiche e le peculiarità di ogni singolo individuo, sottolineando il carattere originale del linguaggio del corpo e la preziosa unicità della persona nella condizione generazionale, sociale, fisica e psichica in cui si trova”.

Le lezioni si terranno una volta a settimana per tutto il mese di ottobre e di novembre, da dicembre 2 volte, martedì e venerdì e saranno rivolte ad iscritti dagli 8 anni in su. I docenti del corso saranno Monica Felloni e Manuela Partanni.

È ancora possibile iscriversi contattando [email protected] o chiamando il 3463046468.



