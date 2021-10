Acireale, De Sanzo: “Siamo in crescita, non dobbiamo avvilirci”

ACIREALE – “Potevamo fare qualcosa in più, i ragazzi avevano voglia di vincere, l’espulsione chiaramente ci ha complicato la gara. Abbiamo fatto giocate importante e forse ci è mancata un po’ di finalizzazione. Ma andiamo avanti a testa bassa, spero di finire qualche partita in undici (ride, ndr). La squadra ha giocato bene. E’ normale sia mancata un po’ di lucidità, erano sfiniti, hanno dato tanto”. Questa l’analisi di Fabio De Sanzo, allenatore dell’Acireale, intervento in conferenza stampa dopo il pari interno contro il Rende.

Cinque punti e zero gol subiti, questo il cammino della compagine scese fin qui: “Non dobbiamo avvilirci, dobbiamo ricompattarci e ripartire dal fato che anche in dieci possiamo vincere le gare evitando di perderle. Attaccanti? Lasciamo stare le chiacchiere, ho visto tutti in crescita. I secondi tempi addirittura li stiamo facendo meglio dei primi, l’esempio da seguire è Lodi che ha corso per tutta la gara e voleva vincere la partita a tutti i costi”.

Infine, sulle condizioni del terreno di gioco: “Ripeto, abbiamo lottato con grande organizzazione e che sa quello che vuole. Ci manca solo quel guizzo che sono sicuro arriverà al più presto. Cristiani? Ha fatto una grande gara di intelligenza, era al posto giusto al momento giusto – ha concluso De Sanzo -. Sono contento della crescita, un po’ meno del risultato ma nulla da togliere al Rende che il pareggio lo ha meritato”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI