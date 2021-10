Acr Messina, Sullo: “Ci gira male, paghiamo gli errori”

“Oggettivamente ci gira male, fino a quattro minuti dalla fine stavamo disputando un’ottima partita. Paghiamo a caro prezzo ogni piccolo errore. Non si ragiona con i se e con i ma: siamo giovani ma non può pesare così tanto ogni disattenzione. La gara era in equilibrio, potevamo addirittura vincerla, considerate le due o tre situazioni pericolose che avevamo creato”. Così Salvatore Sullo, allenatore dell’ACR Messina, dopo il pesante ko rimediato per 3-1 contro il Foggia di Zeman.

I peloritani fin qui in campionato hanno raccolto cinque punti in sette gare, frutto di una vittoria e due pareggi: “Limare le disattenzioni. Stiamo raccogliendo meno di quanto seminato ed evidentemente dobbiamo accettarlo. Come a Picerno la squadra meritava di fare risultato. Non possiamo perdere 3-1 dopo una prestazione del genere. La strada è quella: assumersi le proprie responsabilità e cercare di crescere velocemente”.

Tra le note negative del match contro i pugliesi un clamoroso errore di Konate che Sullo prova a minimizzare: “Si poteva giocare il pallone in avanti. Vogliamo mandare al patibolo chi sbaglia? Non otteniamo nulla. Nel calcio le responsabilità se le prende il tecnico e io non mi appello agli errori individuali – ha concluso l’allenatore dei giallorossi. Sbagliamo tutti assieme”.



