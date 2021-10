ANSMeS Catania: Pippo Leone eletto presidente provinciale

Alla presenza del presidente nazionale Francesco Conforti, Pippo Leone è stato eletto all’unanimità presidente provinciale dell’ANSMeS (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’oro al merito del CONI e del CIP) per il Comitato di Catania.

In assemblea è stato votato anche il nuovo consiglio provinciale (formato da Antonino Zuccarello, Sebastiano Scalisi, Davide Bandieramonte e Carmelo Grimaldi) ed inoltre sono stati definiti i rappresentanti di Catania nelle assemblee regionali (Ignazio Fonzo e Mario Lombardo, supplente: Ernesto D’Agata).

L’incontro è avvenuto nei locali del campo di hockey Dusmet alla presenza del presidente provinciale del CONI Enzo Falzone, del delegato della Sicilia dell’ANSMeS Totò Lombardo e dei soci effettivi che si possono fregiare di riconoscimenti come le Stelle al merito di bronzo, d’argento o d’oro, oltre alle Palme per quanto riguarda i tecnici.

“Rivolgo i miei complimenti a Pippo Leone che è stato eletto presidente provinciale dell’associazione che riunisce Stelle, Palme e Collari d’oro al merito del CONI e del CIP – ha detto il presidente nazionale Francesco Conforti –. Un ruolo importante che nasce dal feeling che si è subito instaurato con Pippo Leone, con la città di Catania e il suo comitato provinciale. Spero che presto, si costituiscano altri comitati oltre quello etneo, di Messina e di Enna e si possa arrivare presto alla costituzione di un comitato regionale”.

“Ringrazio il presidente Conforti per la presenza e per la sensibilità mostrata. Noi siamo ambasciatori degli ideali olimpici che sono al servizio del movimento sportivo italiano – ha aggiunto il neo eletto presidente Leone – Mi sono sempre ispirato al motto della nostra associazione: valori e azioni, mettendo sullo stesso piano, in ogni incarico che ho avuto e in ogni ruolo che ho ricoperto, i principi sani dello sport e tutte le possibili idee per trasmetterli. Siamo all’opera – ha aggiunto – per organizzare un convegno che si occuperà del tema proposto dalla nostra Associazione per il 2021, ossia Lo Sport abbatte i Muri”.



