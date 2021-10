CorriCatania, torna la corsa-camminata ma senza assembramenti

CATANIA – Dopo la sospensione dello scorso anno a causa della pandemia, torna Corri Catania, con un’ edizione speciale di inizio autunno e una formula innovativa nel pieno rispetto delle linee guida vigenti in materia di pandemia. La 13/a edizione della corsa-camminata di solidarieta’, programma domenica 10 ottobre, e’ stata presentata in Municipio dal sindaco Salvo Pogliese, dall’assessore allo Sport Sergio Parisi e dagli organizzatori dell’Asd CorriCatania. “Corri Catania 2021 e’ un segnale importante di ripartenza della citta’ – ha detto Pogliese – un evento vincente che si e’ consolidato anno dopo anno e che e’ portato avanti con entusiasmo e capacita’ organizzativa dall’Asd Corri Catania.

L’Amministrazione ha condiviso appieno la nuova formula di svolgimento che non prevede una partenza collettiva ne’ un percorso predefinito, cosi’ da evitare assembramenti e, anche per questo, domenica prossima verra’ chiuso al traffico il Lungomare, chiusura che si unisce alla pedonalizzazione, tutti i sabati e le domeniche di ottobre, di un ampio tratto della via Etnea. Sono certo – ha concluso il sindaco – che, anche se con modalita’ organizzative diverse, Corri Catania2021 avra’ un grande successo”. Quella di domenica prossima sara’ un’edizione diversa rispetto alle precedenti e avra’ una formula innovativa: si svolgera’, infatti, in forma libera, autonoma e diffusa. Indossando la t-shirt di Corri Catania 2021, chi vorra’ partecipare, lo potra’ fare dove e quando vorra’ , tra le 10 e le 18.

Lo slogan “No assembramento, si’ divertimento” accompagnera’ ogni momento di questa edizione. “La solidarieta’ rimane il caposaldo di Corri Catania – ha dichiarato Elena Cambiaghi dell’Asd CorriCatania – e quest’anno, il progetto solidale e’ ‘Tutti a bordo’ e ha come obiettivo quello di promuovere la raccolta fondi, attraverso la distribuzione del kit con maglietta, borsa e pettorale numerato, a favore del comitato di Catania della Croce rossa italiana per contribuire all’acquisto di un pulmino attrezzato destinato al trasporto delle persone diversamente abili per lo svolgimento di attivita’ sportive”.

“Un grazie agli organizzatori che sono riusciti anche quest’anno con impegno e determinazione a organizzare Corri Catania – ha detto Stefano Principato, presidente della Cri di Catania – e che ogni volta trasformano un grade evento in un grande evento di solidarieta’ e fanno capire a tutti come possa essere semplice aiutare gli altri con un piccolo e semplice gesto”. Fra le realta’ al fianco dell’evento anche l’universita’, cosi’ come sottolineato dalla prorettrice Vania Patan : “siamo al fianco della Corri Catania – ha osservata – e del ‘popolo delle magliette bianche’, grandi e piccoli di ogni eta’, che con la t-shirt dell’evento saranno i protagonisti di una domenica di festa all’insegna del benessere, dell’amicizia e dell’impegno sociale.



