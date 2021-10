Facebook, retroscena choc: ‘Dati venduti dagli hacker’

Ecco i retroscena sull'hacking di facebook: la vendita è connessa con il facebook down?

ROMA – Gli hacker starebbero tentando di vendere le informazioni di 1,5miliardi di utenti facebook nel dark web. La notizia è stata confermata da autorevoli testate internazionali, dopo essere stata diffusa, anche in Italia, nelle ultime ore. LEGGI ANCHE FACEBOOK, WHATSAPP E INSTAGRAM NON FUNZIONANO

“Le informazioni private e personali di oltre 1,5 miliardi di utenti di Facebook – spiega Miklos Zoltan su Privacyaffairs – vengono vendute su un popolare forum di hacking, consentendo potenzialmente ai criminali informatici e agli inserzionisti senza scrupoli di prendere di mira gli utenti di Internet a livello globale”.

Nessuno, per, in questo momento, può dire se l’annuncio degli hacker sia connesso con il crash di facebook.

Cosa contengono i dati in vendita?

“I dati contengono gli utenti: nome, email, numero di telefono, posizione, sesso e ID utente.

I dati sembrano essere autentici.

Dati personali ottenuti tramite web scraping.

I dati possono essere utilizzati per attacchi di phishing e acquisizione di account.

I dati venduti affermano di essere nuovi dal 2021”.

“Questa raccolta ampliata, se autentica – come ha ricostruito il Fattoquotidiano – potrebbe fungere da miniera d’oro per i truffatori. I malintenzionati avrebbero accesso a molte più informazioni contestuali sui proprietari dei numeri di telefono trapelati: ciò significa che sarebbe molto più facile per i truffatori eseguire campagne di massa localizzate e creare truffe personalizzate basate sui dati raccolti dai profili Facebook delle potenziali vittime”, ha dichiarato a CyberNews l’esperto Mantas Sasnauskas.



