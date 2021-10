Whatsapp, Facebook e Instagram non funzionano. Da oggi pomeriggio in tutta Italia le applicazioni di massaggistica e social sono down. Numerose le segnalazioni arrivate al sito downdetector.com che segnala un’impennata di segnalazioni di disservizi e problemi da parte degli utenti per quanto riguarda WhatsApp e a seguire Instagram e Facebook.



