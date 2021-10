Facebookdown e Whatsappdown, comunicato ufficiale: cosa accade

ROMA – Facebook, Whatsapp e Instagram down, arriva il primo comunicato ufficiale. “Sincere scuse a tutti coloro che sono stati colpiti dalle interruzioni dei servizi alimentati da Facebook in questo momento. Stiamo riscontrando problemi di rete e i team stanno lavorando il più velocemente possibile per eseguire il debug e ripristinare il tutto il più velocemente possibile”: lo ha spiegato su Twitter, Mike Schroepfer, Chief Technology Officer di Facebook.

Il DNS

l down – secondo la testata americana di tecnologia The Verge – pare sia collegato ai DNS (Domain Name System) cioè i sistemi che associano gli indirizzi generali – come facebook.com, ad esempio – ai singoli indirizzi IP che vengono impiegati dagli utenti. Quindi, una sorta di saturazione che la piattaforma social ha sperimentato altre voltre individuando, come tempi di risposta, qualche ora prima che i suoi problemi potessero essere risolti.

A picco in borsa

Il titolo di Facebook chiude la giornata di contrattazioni a Wall Street perdendo il 4,9%, in seguito al blackout del social media in tutto il mondo che riguarda anche WhatsApp e Instagram. Nelle contrattazioni after hours il titolo di Mark Zuckerberg recupera un pò guadagnando lo 0,17%.

Non è il primo disservizio

L’ultimo disservizio che aveva interessato le tre app dell’ecosistema di Mark Zuckerberg risale allo scorso 19 marzo e quello ancora precedente al 3 luglio 2019. Il down di marzo scorso era durato 45 minuti. Nel caso del disservizio di oggi, gli utenti segnalano problemi di accesso alle app, ma anche di connessione al server e di caricamento dei contenuti.



