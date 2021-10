Juve Stabia-Palermo: confermato 3-4-2-1, le probabili formazioni

PALERMO – Tre punti che pesano. Quelli in palio questa sera al “Menti” di Castellammare di Stabia per il Palermo possono rappresentare più di un semplice fattore numerico di classifica. La Juve Stabia è una formazione insidiosa che fin qui non ha mai perso, per la squadra di Filippi riuscire a fare bottino pieno significherebbe darsi un forte slancio emotivo.

Il successo con il Campobasso, seppur con non poche difficoltà, ha aumentato la consapevolezza di De Rose e compagni. L’organico è di buon livello e l’obiettivo non può che essere quello di ambire alle prime posizioni ma per farlo servono continuità e soprattutto tanta grinta e determinazione in ogni singola partita, già a partire dalla sfida di stasera.

Filippi dovrà fare a meno di alcune pedine importanti per il suo scacchiere. Il modulo è ormai una certezza, col tecnico nativo di Partinico che ha intenzione di insistere sul suo ormai consueto 3-4-2-1 (o 3-4-1-2). Davanti a Pelagotti scelte pressoché certe con una linea difensiva composta da Buttaro, in grande spolvero, Marconi e Perrotta; in mezzo al campo certo di un posto De Rose, con al suo fianco uno tra Luperini e Dall’Oglio, mentre sulle corsia dovrebbero agire Doda e Giron (in ballottaggio con Valente); in avanti Brunori unica punta supportato da Silipo e Fella, con quest’ultimo leggermente in vantaggio su Floriano. Calcio di inizio alle ore 21.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Doda, De Rose, Luperini, Giron; Silipo, Fella; Brunori.



