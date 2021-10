Juve Stabia-Palermo 0-0: inizia la ripresa LIVE

Si affrontano allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia le compagini guidate da Walter Novellino e Giacomo Filippi. Juve Stabia-Palermo è il posticipo della settima giornata del girone C di Serie C con calcio d’inizio alle 21.00. Entrambe le squadre sono in cerca di continuità di risultati per risalire la china nella graduatoria del girone meridionale di Lega Pro. Il tecnico dei rosanero schiera i suoi con il solito 3-4-2-1: confermato Silipo sulla trequarti, spazio per Dall’Oglio e Doda in mediana.

PRIMO TEMPO

Padroni di casa in maglia gialloblu, ospiti con la terza maglia maculata: primo pallone affidato ai rosanero che attaccheranno da sinistra verso destra. L’arbitro fischia, inizia la sfida del “Romeo Menti”. Al 3′ ottima occasione per il Palermo con una verticalizzazione di Marconi per Brunori che controlla la sfera con il destro e calcia col sinistro sfiorando la traversa. Calcio di punizione al minuto 7 da ottima posizione per i siciliani, sul pallone va Silipo ma non riesce a centrare la porta. Dopo alcuni minuti di studio da parte di entrambe le squadre, si fa vedere in avanti anche la Juve Stabia al 16′ con un cross pericoloso dalla sinistra di Rizzo. Al 22′ Schiavi anticipa De Rose e mette una palla tagliente nell’area piccola dei rosanero, nessuno dei suoi compagni però impatta la sfera.

Aumenta l’intensità nella sfida serale tra le Vespe e i rosanero, intorno alla metà del primo tempo le squadre iniziano ad aumentare il ritmo del match. Brunori al 33′ serve Silipo con un passaggio filtrante dentro l’area di rigore dei gialloblu, al momento della conclusione il 10 del Palermo viene murato dai difensori padroni di casa. Ancora pericolosa la Juve Stabia con dei cross che arrivano dalle corsie laterali e riescono a taglire tutta l’area piccola davanti la porta protetta da Pelagotti. Al 42′ Valente ruba il pallone a un avversario, dopo aver guadagnato qualche metro si accentra con una finta di corpo e calcia; conclusione centrale bloccata con facilità da Sarri. Poco dopo il quarto uomo annuncia con il tabellone luminoso che ci sarà un minuto di recupero: l’ultima azione del primo tempo vede protagonista Panico che calcia dal limite dell’area di rigore colpendo male il pallone.

SECONDO TEMPO

Le squadre tornano sul terreno di gioco, prima della ripresa Filippi sostituisce Dall’Oglio con Luperini. Il primo pallone nel secondo tempo è affidato ai padroni di casa, ricomincia la sfida tra Juve Stabia e Palermo.

IL TABELLINO

JUVE STABIA: 35 Sarri, 3 Rizzo, 5 Schiavi, 6 Tonucci (cap.), 11 Panico, 16 Squizzato, 20 Troest, 24 Caldore, 25 Altobelli, 27 Donati, 32 Evacuo. A disposizione: 1 Russo, 23 Lazzari, 2 Todisco, 7 Stoppa, 8 Scaccabarozzi, 9 Eusepi, 10 Bentivegna, 14 Berardocco, 17 Guarracino, 18 Della Pietra, 19 Lipari, 28 Esposito. Allenatore: Novellino.

PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 33 Perrotta, 15 Marconi; 77 Doda, 11 Dall’Oglio (dal 46′ Luperini), 20 De Rose (cap.), 30 Valente; 23 Fella, 10 Silipo; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 5 Marong, 54 Peretti, 79 Lancini, 17 Luperini, 7 Floriano, 31 Corona, 27 Soleri. Allenatore: Filippi.

ARBITRO: Carella (Bari). ASSISTENTI: Ricciardi (Ancona) – Pedone (Reggio Calabria). IV UOMO: Maccarini (Arezzo).

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti: Dall’Oglio, Altobelli, Squizzato.



