Juve Stabia-Palermo, Novellino: “Possiamo fare qualcosa di importante”

"Mi è dispiaciuto tantissimo per quello che è successo a Zamparini, in quanto ci tengo in maniera particolare”

CASTELLAMMARE DI STABIA – “A Palermo sono stato benissimo. Ho un ricordo bellissimo, lì mi è stata data la possibilità di tornare col Palermo in Serie A”. Walter Novellino non dimentichiamo il suo passato, seppur breve, sulla panchina del Palermo. Il tecnico della Juve Stabia, avversaria stasera alle 21 del Palermo, ha un legame stretto con la Sicilia e con l’ex presidente rosanero Maurizio Zamparini, che pochi giorni fa ha perso il figlio Armando. “Mi è dispiaciuto tantissimo per quello che è successo a Zamparini, in quanto ci tengo in maniera particolare”, ha detto Novellino.

Il pensiero dell’esperto allenatore nativo di Montemarano è poi andato alla gara contro la formazione di Filippi. “Il Palermo è una rosa che ha degli ottimi elementi, ottimo gioco – ha sottolineato Novellino -. L’iniziativa dobbiamo prenderla noi, loro sono costruiti bene e sono convinto che possiamo fare qualcosa di molto importante. Non abbiamo ancora vinto al Menti, ma se dovessimo vincere in casa col Palermo sarebbe comunque presto per creare ambizioni di vertice”, ha chiosato il tecnico delle Vespe.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI