Banchi a rotelle inutilizzati, Renzi: “Uno scandalo, commissione di inchiesta”

ROMA – ”Centodiecimila banchi a rotelle comprati dal precedente governo e poi non utilizzati perchè non in regola con le normative antincendio. Che vergogna! Qualcuno pagherà per questo scandalo? Perchè gli altri partiti non vogliono la commissione di inchiesta sugli acquisti Covid? Intanto noi siamo sempre più orgogliosi di aver mandato a casa Conte e Arcuri. Con Draghi e Figliuolo abbiamo detto basta anche allo scandalo dei banchi a rotelle”. Lo scrive il leader di Iv, Matteo Renzi, in un post.



