Meteo, irrompe l’autunno: attesi nubifragi e grandinate

ROMA – In Italia irrompe l’autunno. Secondo il sito Ilmeteo.it sono in arrivo su gran parte dellle regioni italiane violenti temporali, nubifragi e grandinate. Il tempo infatti sta peggiorando e le prossime ore saranno anche pericolose per violenti fenomeni atmosferici, soprattutto al Nord e al centro.

Un profondo vortice ciclonico proveniente dal Regno Unito allargherà il suo raggio d’azione verso il Sud Europa attivando così sull’Italia venti molto umidi provenienti da sud-est e che contribuiranno a un peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Già dal mattino il quadro meteorologico risulterà incerto sul Nordovest e sul Friuli Venezia Giulia dove sono previsti i primi rovesci temporaleschi che si andranno a estendere col passare delle ore ai settori ovest della Toscana e lungo i litorali. Sul resto del Paese la situazione si manterrà tranquilla fatta eccezione per nubi in aumento su tutto il comparto tirrenico e sulla Sardegna.

Il tempo peggiorerà nel pomeriggio e in serata con forti temporali e grandinate in la Liguria, Piemonte, alta Lombardia, Triveneto e Toscana. Su questi settori le precipitazioni potranno risultare anche di forte intensità accompagnate da locali nubifragi. La situazione andrà poi peggiorando anche su Umbria, Lazio e verso sera pure su alcuni tratti della Campania dove si attendono piogge sparse.



