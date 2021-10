Morte neonata in culla, si teme “Sidis”: i particolari

FIRENZE – Una bimba di un mese e mezzo è stata trovata morta in culla dai genitori nel Fiorentino e potrebbe trattarsi, tra le ipotesi, di un caso di Sids, la morte improvvisa in culla.

La vicenda risale alla notte tra venerdì e sabato ed è avvenuta in un’abitazione dell’hinterland. Secondo quanto ricostruisce ‘La Nazione’, intorno alle 4 del mattino i genitori sono andati a controllarla e si sono accorti che non respirava. Vani sono stati i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari chiamati sul posto e durante il trasporto d’urgenza del 118 all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove la piccola è arrivata in arresto cardiaco.

Secondo quanto emerge, l’ipotesi al momento più probabile per i medici è che possa essere appunto un caso di Sids, la morte in culla che colpisce i bambini sotto un anno di età.



