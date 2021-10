Palermo: rosa con il lutto al braccio per Armando Zamparini

CASTELLAMMARE DI STABIA – Il Palermo stasera al “Romeo Menti”, in occasione della 7^ giornata del girone C di Serie C contro la Juve Stabia, giocherà con il lutto al braccio. Il club rosanero ha infatti richiesto questa possibilità, accolta dalla Lega Pro, per ricordare Armando Zamparini, figlio dell’ex presidente della società di viale del Fante Maurizio.

Il giovane 23enne è scomparso nella giornata di giovedì a Londra, dove viveva per motivi di studio e lavoro. Ignote le cause che hanno portato alla sua morte, con la polizia locale che ha aperto un’indagine per capire i motivi del decesso.



