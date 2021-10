Perquisizioni in un garage: droga sequestrata e quattro arresti

Il blitz a Scicli: l'hashish era già stato suddiviso in panetti

Scatta il blitz antidroga a Scicli, nel Ragusano, dove quattro persone sono state arrestate, e poste ai domiciliari. Mezzo chilo di droga è inoltre stato sequestrato. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri della locale Tenenza di Scicli, coadiuvati da colleghi dei nuclei Operativo e Radiomobile della compagnia di Modica.

Hashish suddiviso in panetti

La sostanza stupefacente, conservata in cinque panetti da 100 grammi ciascuno, è stata sequestrata a conclusione di perquisizioni eseguite dai militari in un garage. La Procura di Ragusa ha disposto per i quattro indagati – un 24enne e un 29enne di Scicli, un 25enne tunisino e un 18enne ucraino – tutti incensurati, gli arresti domiciliari.

