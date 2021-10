Protezione civile, protesta a Catania: “Siamo stati beffati”

Catania – Protesta questa mattina dei 277 dipendenti della protezione civile siciliana a Catania davanti alla sede della Presidenza della Regione in via Beato Bennardo. Si tratta di un bacino di operatori impegnati in importanti attivita’ di Protezione civile presso hub vaccinali, porti, aeroporti, nell’emergenza cenere vulcanica e in tante altre mansioni che richiedono responsabilita’. Alla protesta hanno preso parte il segretario generale del Sadirs Sicilia, Fulvio Pantano e il responsabile della categoria, Toto’ Calabrese.

Il Sadirs spiega che “questi lavoratori hanno subito una beffa atroce, perche’ dopo la stabilizzazione hanno accusato una decurtazione dello stipendio mensile anche del 40 per cento e ad oggi si attende una risoluzione definitiva al problema. Riteniamo fondamentale e urgente una norma per l’attribuzione di un assegno riassorbibile per effetto dei futuri miglioramenti retributivi, al fine di mantenere il trattamento economico iniziale. Si tratta di una scelta assolutamente illegittima, la giurisprudenza e’ ampiamente consolidata nel caso in cui un lavoratore presti la propria opera presso la stessa amministrazione e con la stessa qualifica”.



