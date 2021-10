Orlando chiama un fedelissimo: Musacchia amministratore Reset

PALERMO – È Domenico Musacchia il nuovo amministratore unico della Reset, società consortile del comune di Palermo guidata in questi anni da Antonio Perniciaro che però non ha accettato il rinnovo dell’incarico.

Il sindaco Leoluca Orlando si è quindi rivolto a Musacchia, storico dirigente al Verde di Palazzo delle Aquile andato da circa un anno in pensione a cui è stato affidato il compito di guidare la Reset, sorta sulle ceneri di Gesip e alle prese con problemi economici che non hanno consentito l’aumento delle ore ai 1300 operai.

“Ringrazio l’amministrazione comunale per avermi scelto e il presidente Perniciaro per l’ottimo lavoro fatto sin dalla fondazione di Reset – dice Musacchia a Livesicilia – Sono stati per anni un dirigente del Comune e non potevo rifiutare la proposta del sindaco Orlando. È una sfida difficile, presto mi incontrerò con l’amministrazione per parlare del futuro della società”.



