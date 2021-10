Ruota panoramica Campari al Politeama – LE FOTO

Ecco le foto della ruota panoramica Campari in piazza Ruggero Settimo

PALERMO – La Campari ha installato in piazza Ruggero Settimo, proprio di fronte l’ingresso principale del teatro Politeama una ruota panoramica col brand del colosso dei drink per una iniziativa che coinvolgerà i palermitani e alcuni locali del centro convenzionati per alcuni giorni. Ecco le foto.

In cambio del permesso la Campari si è impegnata a finanziare il restauro del Palchetto della Musica di piazza Castelnuovo sotto il controllo della Sprintendenza ai Beni culturali di Palermo.