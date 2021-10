Sancataldese, Balistreri: “Chiediamo pazienza, risultati arriveranno”

"A me interessava ripartire con un progetto serio, qui ci sono tutti i presupposti per farlo"

SAN CATALDO – “Questa è una società importante, seria e con persone per bene, consolidata nella categoria, è ritornata in Serie D dopo aver vinto il campionato di Eccellenza. A me interessava ripartire con un progetto serio, qui ci sono tutti i presupposti per farlo”. Si presenta così Pietro Balistreri, da pochi giorni nuovo attaccante dell’ambiziosa Sancataldese.

Il centravanti palermitano, cresciuto nel settore giovanile del Palermo, per la Serie D rappresenta un attaccante di sicuro affidamento. “Il gruppo è giovane, ci vorrà un po’ più di tempo per vedere i risultati, questa è una categoria diversa rispetto all’Eccellenza. Sono stato accolto bene da tutti e spero di poter dare una mano – ha concluso Balistreri -. Ai tifosi chiediamo pazienza, i risultati arriveranno”.



