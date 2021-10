Sicilia coast to coast: Conte in tour nei comuni al voto

Il leader dei pentastellati comizierà in undici comuni in tre giorni.

Giuseppe Conte sbarca in Sicilia per tirare la volata ai pentastellati. Undici comuni (quelli con le liste certificate) in tre giorni: Sicilia coast to coast. L’avvocato del popolo arriverà domani per un mini tour nei paesi al voto in una fase abbastanza delicata per il Movimento Cinquestelle.

In attesa che si sciolga il nodo della leadership isolana, i colonnelli siciliani evitano di sbottonarsi troppo. Lo stesso Giancarlo Cancelleri, più volte ha messo le mani avanti ricordando di non avere ricevuto nessuna investitura. I vari deputati lavorano nei territori di appartenenza e sono freneticamente impegnati in campagna elettorale: l’eurodeputato Dino Giarrusso ad Adrano, Jose Marano a Misterbianco, Francesco Cappello a Caltagirone, Luigi Sunseri ad Alcamo.

La speranza, neanche a dirlo, è di replicare i bagni di folla andati in scena nelle varie platee italiane scongiurando la sventura “delle piazze piene e delle urne vuote”. Adrano, Ramacca, Caltagirone, Grammichele, Misterbianco, Pachino, Vittoria, San Cataldo, Alcamo, Lentini e Porto Empedocle. Comune che vai, alleanza che trovi: dalle roccaforti dell’intesa giallorossa (Caltagirone, Adrano, San Cataldo, Lentini) a quelli nei quali il Movimento corre in solitaria (Vittoria, Alcamo e Misterbianco).

I risultati delle amministrative siciliane saranno un test per sondare il gradimento delle diverse formule in campo con un’attenzione particolare alle piazze in cui corre il tandem giallo-rosso. Soprattutto alla luce del fatto che nelle ultime settimane si torna a parlare di “modello Draghi” in salsa sicula, variabile insidiosa per Conte soprattutto a Roma. Una volta chiuso il capitolo delle amministrative arriveranno i nodi da sciogliere: la nomina del coordinatore regionale e la definizione del perimentro della coalizione per le regionali. A quel punto, non ci saranno più alibi per sciogliere il groviglio del candidato alla presidenza. Insomma, la partita è appena al calcio d’inizio.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI