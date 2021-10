Successo esterno per il Catania: di misura sul Picerno

CATANIA – Il Catania risorge battendo a domicilio il Picerno e riscattando, in parte, le ultime sfortunate prestazioni. Con il tecnico Baldini in tribuna per squalifica, i rossazzurri sciorinano una gara ordinata e con poche sbavature ma, alla fine, devono ringraziare quella dea bendata che altre volte ha voltato le spalle. Primo tempo senza particolari sussulti con le due squadre che sostanzialmente si equivalgono. L’unico sussulto è di

Calapai che calcia a lato da buona posizione. Nella ripresa, senza Russini (squalificato) e Ceccarelli (infortunato), è Moro a confermarsi l’attaccante rossazzurro più pericoloso: dopo un tentativo dell’evanescente Piccolo, è proprio il giovane centravanti a procurarsi il rigore (spinta di Ferrani!) che lui stesso trasforma spiazzando Albertazzi. Il Picerno abbozza una reazione ma è il neoentrato Provenzano a sfiorare il raddoppio con un bel tiro direttamente su calcio di punizione, deviato dal portiere lucano all’altezza dell’incrocio dei pali. Nel finale convulso, i padroni di casa tentano il tutto per tutto ed il palo ferma la conclusione di Terranova in piana zona “Cesarini”. Il Catania può, quindi, festeggiare la sua seconda vittoria stagionale (prima in trasferta) che restituisce morale ad un gruppo che, sinora, avrebbe meritato qualche punto in più in classifica.

PRIMO TEMPO

10° conclusione centrale di Rosaia;

11° Albertazzi devia in corner la conclusione insidiosa di Moro;

23° Piccolo calcia fuori da buona posizione;

26° gran diagonale di Calapai che manca il bersaglio!

30° Sala è bravo a deviare in tuffo la pericolosa conclusione di Carrà!

35° Albertazzi anticipa Moro: angolo;

40° colpo di testa di Coratella: blocca Sala;

41° Rosaia conclude alto da buona posizione;

44° tiraccio di Pinto;

45° il primo tempo finisce a reti inviolate.

SECONDO TEMPO

1° nel Picerno, De Marco prende il posto di Vivacqua;

5° tiro di Piccolo respinto a pochi passi dalla porta avversaria;

10° insidioso cross di Guerra, chiuso in angolo da Monteagudo;

11° ripartenza di Greco, finalizzata male da Biondi che tira alle stelle;

14° nel Catania, Ercolani e Russotto rilevano Claiton e Biondi;

18° nel Picerno, Coratella lascia il posto a Terranova;

23° Piccolo spreca una buona opportunità facendosi anticipare da Albertazzi in uscita!

25° Sala blocca a terra la conclusione di Reginaldo;

26° nel Catania, Piccolo lascia il posto a Provenzano;

27° Sala salva il risultato alzando in angolo il tiro a botta sicura di Pitarresi;

34° Ferrani spinge Moro: rigore per il Catania! Lo stesso Moro trasforma il penalty: 0-1 !

36° nel Picerno, Stasi subentra a Carrà;

39° nel Catania, Izco e Ropolo sostituiscono Maldonado e Greco;

40° Sala non si fa sorprendere;

42° nel Picerno, D’Angelo subentra a Setola;

42° gran tiro di Provenzano su punizione dal limite: Albertazzi ci arriva e devia;

44° Picerno vicinissimo al pareggio: palo clamoroso colpito da Terranova con Sala battuto!

46° Reginaldo gira il pallone a lato;

49° dopo 4 minuti di recupero, finisce con la preziosa vittoria del Catania.

PICERNO-CATANIA 0-1

PICERNO(4-2-3-1): Albertazzi, Setola (dal 42°s.t. D’Angelo), Ferrani, Allegretto, Guerra, Dettori, Pitarresi (k), Carrà (dal 36°s.t. Stasi), Reginaldo, Vivacqua (dal 1°s.t. De Marco), Coratella (dal 18°s.t. Terranova).

A disposizione: Viscovo, Summa, Finizio, Alcides, De Franco, De Ciancio, De Cristofaro, Gerardi.

Allenatore: Antonio Palo.

CATANIA(4-3-3): Sala, Calapai (k), Claiton (dal 14°s.t. Ercolani), Monteagudo, Pinto, Rosaia, Maldonado (dal 39°s.t. Izco), Greco (dal 39°s.t. Ropolo), Biondi (dal 14°s.t. Russotto), Moro, Piccolo (dal 26°s.t. Provenzano).

A disposizione: Coriolano, Borriello, Pino, Cataldi, Sipos.

Allenatore: Luciano Mularoni (squalificato Francesco Baldini).

Arbitro: Francesco Carrione di Castellamare di Stabia.

Assistenti: Marco Porcheddu (Oristano) e Giuseppe Lipari (Brescia).

IV ufficiale: Gabriele Totaro (Lecce).

Reti: 35°s.t. Moro (CT) su rigore.

Ammoniti: Pinto (CT); Pitarresi (PIC); Allegretto (PIC); Reginaldo (PIC); Rosaia (CT); Calapai CT); Sala (CT).

Espulsi: //

Diffidati: Calapai (CT).

Squalificati: Russini (CT), Baldini (allenatore Catania).

Indisponibili: Ceccarelli (CT).



