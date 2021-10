Trapani: tamponi per gruppo squadra, si attende l’ok dell’Asp

Qualora l'esito del controllo dovesse essere per tutti i calciatori negativo, alla squadra verrebbe dato il via libera per tornare a lavorare

TRAPANI – Il rinvio delle gara che il Trapani avrebbe dovuto disputare contro Cittanova (in programma ieri) e Acireale (n programma mercoledì), dovuto a una positività all’interno del gruppo squadra, ha costretto i granata ad interrompere gli allenamenti. Come da protocollo sanitario oggi, riporta Trapanigranata, tutta la squadra verrà sottoposta a tampone molecolare per veder se vi sono altri contagiati.

Qualora l’esito del controllo dovesse essere per tutti i calciatori negativo, alla squadra verrebbe dato il via libera per tornare a lavorare già dalla giornata di domani, quando arriveranno i risultati dell’Asp. In caso contrario, invece, se un atleta dovesse risultare positivo, allora, bisognerà valutare singolarmente la sua situazione e capire quali calciatori poter liberare e chi, invece, dover porre in isolamento.



