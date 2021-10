Un chilo di droga nascosta in casa, la polizia scopre tutto

PARTINICO (PALERMO) – Arrestato dalla polizia perché trovato in possesso di quasi un chilo di marijuana nella sua abitazione. Si tratta di un uomo di 53 anni, di Partinico (Palermo). Gli agenti insieme con i tecnici dell’Enel hanno accertato anche il furto di energia elettrica. L’arresto è stato convalidato dal Gip.

Le indagini dei poliziotti del commissariato Partinico sono giunte sin sulla soglia di un’abitazione di una contrada del grosso centro della provincia palermitana. L’uomo, alla vista degli agenti, ha consegnato loro spontaneamente sei involucri di cellophane termosaldate contenenti la droga. La volontaria consegna dello stupefacente, tuttavia, non ha evitato che gli agenti procedessero comunque a una perquisizione domiciliare che, in effetti, ha certificato la presenza in casa di altra quantità di droga: al piano terra, altri 56 involucri di marijuana e, nelle immediate adiacenze dell’abitazione, riposti dentro un sacchetto di plastica, altri 300 grammi di marijuana. Complessivamente, è stato sequestrato, oltre un chilogrammo di marijuana.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI