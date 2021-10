Ars, banchi del governo vuoti: l’opposizione all’attacco

Banchi del governo vuoti: pochi deputati in aula e numero legale non pervenuto. Una seduta fantasma (complici i pochi giorni di distanza dal voto delle amministrative) va in scena a sala d’Ercole. Numerose rimostranze arrivano dai deputai di opposizione e non solo. I disegni di legge, all’ordine del giorno, saranno trattati nella prossima seduta e il malcontento regna sovrano in aula. In primis per l’assenza degli esponenti del governo, soprattutto del presidente Musumeci e dell’assessore Scilla dopo l’affaire Pnrr. Il capogruppo del Pd, Giuseppe Lupo ha chiesto che Musumeci e Scilla si presentino in aula “per riferire sul pasticcio che hanno combinato sul Pnrr”.

Anche i deputati pentastellati hanno chiesto che l’assessore Siclla riferisca in aula e non soltanto in commissione Agricoltura (come comunicato dalla vice presidente dell’Ars, Angela Foti durante la seduta). Lupo ha inoltre chiesto che si affrontino emendamenti urgenti che riguardano Asu e assistenza igienico personale bambini e ragazzi con disabilità delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Una richiesta formulata in aula anche dalla deputata leghista Marianna Caronia che ha denunciato come il servizio sia ancora congelato in diverse realtà dell’isola (cinque province su nove). Sul tema dei lavoratori Asu è intervenuto anche il deputato salinano Vincenzo Figuccia. “Gli Asu non chiedono interventi una tantum che hanno il sapore della mancetta, ma risorse che garanstiscano l’aumento del numero di ore nell’attesa della stabilizzazione”, ha detto.

La seduta alla fine è rinviata a martedì prossimo. Un buco nell’acqua che lascia l’amaro in bocca ai deputati di opposizione. “Per l’ennesima volta la seduta d’Aula è sta rinviata non solo per mancanza del numero legale, ma anche per assenza del governo visto che nessuno dei 12 componenti della giunta era presente. Un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti dei siciliani, già umiliati dagli errori del governo costati centinaia di milioni di euro che erano destinati all’agricoltura e che non arriveranno a causa dei macroscopici errori di progettazione dell’assessorato: Musumeci snobba i siciliani”, ha commentato Lupo a margine della seduta.



