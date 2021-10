Covid: inchiesta Green pass falsi, accertamenti anche su Pippo Franco

ROMA – La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati un medico laziale ritenuto responsabile di aver rilasciato certificazioni mediche necessarie per ottenere il Green pass ad alcuni suoi clienti che in realtà non si erano vaccinati.

Tra i nomi eccellenti ci sarebbe anche quello del comico Pippo Franco. Gli investigatori stanno accertando la regolarità di decine di Green pass, tra cui quello del noto attore.

Il medico finito sotto inchiesta, un odontoiatra, ha uno studio in zona Colli Albani, che è stato sottoposto a perquisizione nelle scorse settimane.

Nel corso della perquisizione, disposta nell’ambito dell’indagine per falso, sono stati acquisiti ricette mediche, documenti sanitari ed elenchi dei pazienti.



