Follia nella notte a Pinerolo, donna di 44 anni uccisa a coltellate

TORINO – Follia nella notte in provincia di Pinerolo. Accoltella una donna di 44 anni, uccidendola, e ferisce non gravemente due sue amiche. La vittima è Carmen De Giorgi. È accaduto nella notte in un bar di Luserna San Giovanni, nel Pinerolese, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo, 34enne di origini marocchine. L’uomo, che era seduto al tavolo con la vittima, dopo che la donna avrebbe respinto alcune avances l’ha colpita alla schiena, ferendo le altre che avevano cercato di difenderla. Poi è fuggito. A dare l’allarme sono stati i clienti del locale; i carabinieri di Pinerolo hanno fermato l’uomo in strada, non troppo lontano dal locale di via I Maggio.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI