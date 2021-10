Prezzi record per l’elettricità: quanto costa, timori bolletta

MADRID – Il prezzo medio giornaliero dell’elettricità nel mercato all’ingrosso in Spagna aumenterà del 9,2% questo martedì, a 203,68 euro per megawattora (MWh), che è il secondo record più alto nella serie storica, solo dietro i 216 euro raggiunti venerdì scorso.

Dopo aver chiuso settembre con un prezzo medio record, ottobre ha già registrato i due prezzi più alti visti finora in soli cinque giorni, e la tendenza continua verso l’alto con questo nuovo record, che sarà anche il martedì più caro della storia. Questo martedì, il prezzo aumenterà dell’11,5% rispetto a una settimana fa, quando il prezzo dell’elettricità nel mercato all’ingrosso spagnolo era di 182,71 euro/MWh. Rispetto a un anno fa, il prezzo dell’elettricità è aumentato del 341%, secondo i dati dell’operatore designato del mercato elettrico (Omie) raccolti da Europa Press.

Il prezzo più alto questo martedì sarà tra le 20.00 e le 21.00 ore, quando raggiungerà 256,47 euro/MWh, mentre il più basso è stato registrato tra le 04.00 e le 05.00 ore, con 165 euro/MWh. Questa situazione arriva in un momento in cui il prezzo di tutte le materie prime legate all’energia in tutto il mondo, come il gas, il petrolio e il carbone, è alle stelle, mentre allo stesso tempo anche i diritti di CO2 sono a livelli record. Tuttavia, il governo ha già approvato un piano d’urto che conterrà temporaneamente questi aumenti, riducendo le tasse e riducendo alcune delle entrate straordinarie delle compagnie elettriche, in modo che non si riflettano nelle bollette dei consumatori.



