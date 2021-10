Facebook, Instagram, Whatsapp down: cosa è accaduto

“Volevamo riconoscere l’impatto che l’interruzione ha avuto su tutti coloro che dipendono dall’accesso alle nostre app e servizi ogni giorno. Per le piccole imprese che scoprono nuovi clienti, gruppi che riuniscono le persone attorno agli interessi comuni, creatori che coinvolgono le loro comunità e famiglie che cercano di connettersi: ci dispiace. Abbiamo lavorato sodo per ripristinare l’accesso e siamo lieti di segnalare che le nostre app e i nostri servizi stanno tornando online ora. Grazie per essere stati con noi e continuare ad essere la parte migliore di Facebook”. Queste le parole rilasciate direttamente dal profilo ufficiale di Facebook a poche ore dal ‘blackout’ dell’intera piattaforma, (che comprende anche Whatsapp e Instagram).

Ma cosa è accaduto realmente? La prima ipotesi e soprattutto paura, è stata quella di un attacco hacker che avrebbe potuto portare danni inquantificabili, ma per fortuna il vero problema ha riguardato una errata configurazione del server che controlla il traffico di rete tra i dati. Questa interruzione ha bloccato i servizi per 7 lunghe ore, che hanno ripreso a funzionare “parzialmente” intorno alla mezzanotte.



Le scuse di Zuckerberg

Anche il fondatore della piattaforma, Mark Zuckerberg, dopo aver annunciato con un tweet la ripresa del funzionamento di tutto il sistema, tiene a scusarsi con il mondo social: “Ci scusiamo per l’interruzione di oggi: so quanto vi affidiate ai nostri servizi per rimanere in contatto con le persone a cui tenete”.



L’inevitabile caduta in Borsa

I disservizi causati in tutto il globo, uniti alle parole e accuse di un ex manager contro il sistema Facebook, hanno fatto drizzare le orecchie a Wall Street, che non perdona neanche un sistema da miliardi di dollari.

Il titolo di conseguenza è crollato, arrivando a perdere quasi il 5%.



