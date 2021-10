Inferno in una rimessa di bus a Roma: distrutti 20 mezzi Atac

Inferno in una rimessa di bus dell’Atac a Roma. Le fiamme divampate alle prime ore del mattino hanno distrutto una ventina di mezzi dell’azienda trasporti della capitale. Ai vigli del fuoco che sono giunti sul posto si è presentata una scena apocalittica con i mezzi di trasporto pubblico avvolti dalle fiamme. Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo dell’incendio è arrivata la polizia e i carabinieri di Tor Sapienza e Montesacro. Le indagini sono affidate ai militari dell’Arma. Per fortuna non si registrano feriti o intossicati ma i danni economici sono ingenti.

Secondo le prime ricostruzioni il rogo sarebbe partito da un autobus in riparazione. L’Atac ha diffuso un comunicato stampa in cui spiega che “il rogo ha coinvolto una ventina di vetture di vecchia generazione, con livelli diversi di danneggiamento, ma non ha provocato problemi alle persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Atac ha subito attivato le indagini interne per chiarire le ragioni dell’accaduto”



