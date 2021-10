Juve Stabia, Caldore: “Ci è mancato un pizzico di cattiveria”

CASTELLAMMARE DI STABIA – “Ci è mancato quel pizzico di cattiveria sotto porta per vincere la partita. Fino alla fine abbiamo lottato e abbiamo creduto ma non è riuscita l’impresa”. Commenta così Marco Caldore, difensore della Juve Stabia, i pareggio per 0-0 al “Menti” contro il Palermo. Il centrale delle Vespe è stato uno dei migliori del pacchetto arretrato difensivo della formazione di Novellino: “Mi sto trovando molto bene sia con la difesa a tre che con la difesa a quattro. Sono sempre disponibile a qualsiasi scelta tattica del mister e mi trovo a mio agio in qualsiasi modulo tattico”. Caldore ha poi concluso commentando l’episodio finale che poteva regalare i tre punti alla formazione campana: “Alla fine abbiamo avuto una grandissima occasione con Stoppa che purtroppo non siamo riusciti a sfruttare”, ha chiosato il difensore della Juve Stabia.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI