Juve Stabia, Novellino: “Il Palermo non ha mai tirato in porta”

CASTELLAMMARE DI STABIA – “È stata una partita combattuta. Volevamo vincere entrambi, è un peccato non esserci riusciti. Alla fine potevamo avere più fortuna, ma andiamo avanti comunque con questo risultato. Anche se mi dispiace non vincere davanti ai nostri tifosi”. Questo il pensiero di Walter Novellino, tecnico della Juve Stabia, dopo il pareggio per 0-0 al “Menti” contro il Palermo. Un match combattuto da ambedue le formazioni che hanno provato fino all’ultimo a portare a casa il bottino pieno: “Il Palermo si è chiuso e si è difeso tantissimo. Abbiamo creato comunque tante occasioni”.

La Juve Stabia, nonostante non sia ancora riuscita a vincere tra e mura amiche, fin qui non ha mai perso: “Loro non hanno mai tirato in porta, allungavano la squadra solo in ripartenza. È stata una partita maschia. Noi abbiamo creato delle occasioni, la squadra ha messo il cuore: nessuno può rimproverare l’impegno”.



