Maltempo, ancora allerta piogge su Palermo

PALERMO – La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo per temporali, valido dalle 16.00 di oggi alle 24 di domani, 6 ottobre. Per la giornata di domani è previsto su Palermo un livello di allerta gialla. In particolare, si legge nell’avviso n. 21278 che si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; venti tendenti dal pomeriggio a forti o di burrasca settentrionali sui settori tirrenici; tendenti a localmente forti sud-occidentali sui settori ionici; mari tendenti a molto mossi nel pomeriggio i bacini occidentali e lo Ionio”.



