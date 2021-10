Maltempo: turisti bloccati sull’Etna, salvati

CATANIA – Intensa giornata di interventi per il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, impegnato martedì 5 ottobre con la Stazione Etna Nord in due soccorsi, dapprima con attivazione nella tarda mattinata per un uomo colto da malore, che insieme al figlio percorreva in escursione i sentieri nella zona del Rifugio Citelli, sul versante nord dell’Etna.

Il primo intervento

Raggiunto rapidamente il malcapitato via terra dai tecnici del SASS, l’escursionista è stato portato fuori dalla zona impervia, mediante barella portantina, fino al piazzale del Rifugio Citelli, dove erano presenti i sanitari del 118 con un’ambulanza e con l’elisoccorso, atterrato nel frattempo nello spazio antistante il rifugio, che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’Ospedale Cannizzaro di Catania.

I turisti sull’Etna

Nel pomeriggio, mentre sull’Etna imperversava un forte maltempo, un tecnico del SASS, accortosi di un’autovettura parcheggiata nel piazzale di Piano Provenzana e valutate le presenze dei turisti sul posto, dopo avere provveduto ad allertare la Stazione SASS di appartenenza, ha raggiunto tre turisti francesi, colti dal temporale nella zona degli impianti di risalita.

I tre, che si erano avventurati in escursione senza un adeguato abbigliamento, si presentavano infreddoliti e impauriti dalla violenza del maltempo, ma per fortuna in buone condizioni di salute. Ricordiamo sempre a tutti coloro che frequentano la montagna di affrontare le escursioni con una buona preparazione fisica, un adeguato equipaggiamento, una corretta pianificazione dei tempi e delle distanze, e una buona conoscenza dei percorsi, oltre al controllo costante delle condizioni meteo, che in particolare nella stagione autunnale possono variare improvvisamente.



