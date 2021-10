Meteo, forti perturbazioni in arrivo: rimane l’allerta rossa in alcune regioni

Piogge e temporali intensi in alcune regioni

La notta nella città di Genova è trascorsa con piogge intense e l’allerta è stata declassata da rossa ad arancione, adesso in città ci sono deboli perturbazioni. L’allerta resterà arancione nel Levante ligure. Continua a piovere sul Piemonte, dove permane l’allerta rossa per rischio idrogeologico ed idraulico nella zona centro-orientale della regione. Nelle ultime ore le precipitazioni hanno fatto registrare i picchi più significativi tra Torinese e Biellese.

Al Centro-Nord il tempo migliorerà gradualmente, con il subentro di schiarite graduali. Tra l’alta Val Padana e i settori alpini il tempo rimarrà instabile ed entro sera si andrà verso una nuova intensificazione delle precipitazioni, con coinvolgimento anche di parte della Liguria. La presenza di una saccatura di bassa pressione sulle regioni settentrionali sarà causa inoltre di una ventilazione sostenuta intorno allo Stivale, tra sudovest e sudest.

Al mattino ancora maltempo su centro-est Liguria, alto Piemonte, Lombardia occidentale e Alpi in genere, con temporali anche intensi su alto Veneto e Friuli Venezia Giulia, maltempo anche su gran parte delle regioni centrali, in particolare su zone interne e basso Lazio, fenomeni più deboli con parziali schiarite su coste di bassa Toscana e alto Lazio, a tratti anche sul versante adriatico.

La situazione peggiora su alta Campania e ovest Sicilia colpite da rovesci e temporali, mentre rimane più soleggiato ad inizio giornata sul resto del Sud. Con il passare delle ore ampie schiarite su ovest Alpi, Liguria e gran parte della Val Padana, specie a sud del Po, oltre che su gran parte delle regioni centrali, mentre proseguono piogge sparse sulle Alpi centro-orientali e sulle Prealpi.

Peggiora invece al Sud con piogge e temporali in intensificazione a partire da Campania, Molise e nord Sicilia, più forti in serata quando si estenderanno fino al versante ionico. A fine giornata peggiora al Nord con piogge e rovesci che proseguiranno sulle Alpi, in estensione anche a Piemonte, ovest Lombardia e Levante Ligure.



