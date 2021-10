Meteo, Italia a rischio alluvione: le previsioni

La settimana iniziata ieri sarà caratterizzata dal maltempo e da giovedì è previsto anche il rischio alluvioni in parte del nord e delle regioni adriatiche.

“Nel corso della settimana si formerà formerà un pericoloso vortice ciclonico. Fino a domani sarà soprattutto il Centronord a essere colpito da precipitazioni a tratti abbondanti, soprattutto sui settori alpini, prealpini e appenninici. Da giovedì – dichiara Stefano Ghetti, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, – l’ingresso di venti freddi di Bora, Grecale e poi Tramontana innescherà la formazione di un ciclone mediterraneo che dal Nordest si sposterà verso Sud passando per il Mar Tirreno“.

Sotto nubifragi e rischio alluvionale, precisa Ghetti, “si troveranno inizialmente il basso Veneto e l’Emilia Romagna, poi le regioni adriatiche centro-meridionali dall’Abruzzo alla Puglia e la Campania. Con l’arrivo dei venti settentrionali le temperature crolleranno bruscamente su tutte le regioni, anche di 10 gradi nei valori notturni che, quanto meno al Nord, andranno facilmente sotto gli 8 gradi. Infine, nel weekend giungerà un nuovo vortice con altro maltempo e venti forti“.

Martedì 5 al nord sono previste piogge, in particolare su Alpi, Prealpi e alte pianure. Al centro: rovesci sulla Toscana settentrionale e sul Lazio centro-meridionale, locali su Abruzzo e Molise. Al sud: maltempo diffuso in Campania, rovesci veloci in Sicilia, piovaschi e schiarite altrove.

La giornata di domani, mercoledì 6, al nord previste piogge diffuse su Lombardia orientale e Nordest, in serata peggiora forte tra Veneto ed Emilia. Al centro: molto instabile con precipitazioni possibili ovunque, non in Sardegna. Al sud: instabile su Sicilia, Calabria tirrenica, Campania e Puglia.



