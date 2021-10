PALERMO – Un’altra fumata nera in commissione Affari istituzionali dell’Ars. Per la sesta seduta consecutiva è mancato il numero legale, così le nomine in enti e società pubbliche rimangono al palo.

Maggioranza assente

All’appello è mancata la maggioranza: presenti solo il presidente della commissione Stefano Pellegrino (Fi), i deputati del M5s Gianina Ciancio e Salvatore Siragusa, il dem Giuseppe Lupo, il parlamentare di Attiva Sicilia Matteo Mangiacavallo.



