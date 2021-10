“Palermo 2022, il centrodestra si riunisca subito: basta improvvisazioni”

"Non ripetiamo nel capoluogo siciliano gli errori fatti in altre città"

PALERMO – “I risultati delle Amministrative dicono che Fratelli d’Italia è la prima lista del centrodestra nelle principali città italiane, ma anche che la selezione dei candidati a sindaco non ha dato i risultati sperati e questo deve indurre il centrodestra a fare una riflessione in vista del voto a Palermo nel 2022. I partiti della coalizione devono riunirsi subito e stabilire regole comuni che ci portino a individuare il candidato sindaco in tempi rapidi: basta autocandidature, basta rincorse, basta improvvisazioni. I palermitani meritano un’offerta politica all’altezza della sfida e capace di far dimenticare il disastro targato Orlando, il centrodestra deve farsi trovare pronto ed evitare di ripetere a Palermo gli errori commessi in altre città”. Lo dice il capogruppo di Fratelli d’Italia al consiglio comunale di Palermo, Francesco Scarpinato.



