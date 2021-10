Palermo, Castagnini: “Serie C equilibrata, giovani importanti”

"A me è capitato di vincere in questo campionato e l’ho fatto con i giovani. La carta d’identità è importante ma fino ad un certo punto"

PALERMO – “Le partite in Serie C sono più o meno tutte così, molto equilibrate. Valutazione? Siamo in ritardo sulle aspettative, in trasferta dobbiamo migliorare ma il primo tempo con la Juve Stabia mi conforta”. Renzo Castagnini, direttore sportivo del Palermo, traccia una sorta di mini bilancio dopo le prime gare del girone C di Serie C dei rosanero. La squadra di Filippi fin qui hanno palizzato 10 punti in sette gare, frutto di due vittorie e quattro pareggi.

Il progetto del Palermo è incentrato sui giovani e in organico ve ne sono diversi: “Noi non pensiamo al minutaggio ma soprattutto a prendere giovani all’altezza del campionato di C, ci piace scommettere sui giovani e qualche volta ci togliamo delle soddisfazioni – ha sottolineato Castagnini ai microfoni di Rai Sport -. A me è capitato di vincere in questo campionato e l’ho fatto con i giovani. La carta d’identità è importante ma fino ad un certo punto”. Infine, su Lucca Castagnini ha concluso: “È stato un giocatore importante per noi ed è giusto che faccia la sua carriera”.



