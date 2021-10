Palermo, Filippi: “Non abbiamo fatto male, sono contento”

“Non ragiono nell’ottica dell’occasione persa. Dobbiamo ragionare partita dopo partita. Il Bari sta avendo una marcia spedita, nasce con i favori del pronostico e li sta rispettando. Spero possa rallentare e noi continuare a inanellare buone prestazioni e magari un filotto di vittorie”. Giacomo Filippi, allenatore del Palermo, analizza così il pari per 0-0 ottenuto nella gara di ieri sera al “Menti” contro la Juve Stabia. I rosanero non sono riusciti quindi a bissare il successo interno ottenuto mercoledì scorso contro il Campobasso: “Non penso che la squadra abbia fatto male, anzi io sono molto contento. Certo nel primo tempo si poteva concretizzare qualche occasione. Per lunghi tratti abbiamo fatto bene in altri frangenti ci siamo abbassati e non mi è piaciuto”.

Tra gli episodi significativi della gara anche il rosso diretto rimediato da Buttaro nei minuti finali: “Dal campo si vede a contrasto con la palla che va dall’altro lato. Ma l’arbitro ha visto così e ci spiace – ha proseguito Filippi -. Ma ci sta, gli errori li commettiamo tutti. Il mio giallo? Sul contrasto di Perrotta e Panico mi sono lamentato perché l’arbitro non ha dato retta al suo collaboratore. Poi ci siamo chiariti”.

Infine, il tecnico rosanero si è soffermato sulla gara fatta da Fella e Silipo, entrambi schierati in posizione di trequartista dietro l’unica punta Brunori: “Fella nel primo tempo ha fatto bene poi stava calando fisicamente e ho deciso di cambiarlo con forze nuove. Silipo invece ha avuto una botta al piede“.



