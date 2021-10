Liceo Garibaldi, gli studenti in sciopero: “Ricreazione in sicurezza”

PALERMO – Sciopero da parte degli studenti e delle studentesse del Liceo Classico Giuseppe Garibaldi di Palermo, che chiedono di poter svolgere la ricreazione all’esterno dell’edificio.

Lo sciopero è stato comunicato con una nota firmata dai rappresentati d’Istituto Elsa Maria Cusumano, Giuliano Pezzimenti, Marco Marino e Ludovico Giuseppe Polito: “In data 05/10/2021 le studentesse e gli studenti del Liceo Classico G. Garibaldi – si legge – sciopereranno per ottenere che tutte le componenti dell’istituto svolgano la ricreazione all’esterno dell’edificio, in ottemperanza alla delibera del Consiglio d’Istituto, che è stata pienamente ignorata dalla Dirigenza, e alle dichiarazioni del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanità“.

“Le disposizioni della Dirigente mettono a repentaglio la salute dell’intera comunità scolastica, dal momento che attualmente avvengono tra le mura del nostro istituto dei veri e propri assembramenti in luoghi chiusi ove il distanziamento non è reso possibile per via della ristrettezza delle aule. Tale scelta è da ritenersi illogica, rischiosa, arbitraria e priva di fondamento. In seguito a un periodo fortemente sofferto da tutti, sia alunni che docenti meritano di svolgere un’adeguata ricreazione, che non solo permetta loro di ristorarsi fisicamente e psicologicamente, ma anche e soprattuto che non implichi un ulteriore pericolo per la loro incolumità“.



