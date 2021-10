Strade allagate e rifiuti, protesta cittadini a Palermo FOTO

PALERMO – Continua la protesta dei residenti di Borgo Vecchio. I cittadini, già nei giorni scorsi, sono scesi in strada e protestato per l’anomala situazione dovuta ai liquami che da tempo non permettono loro di vivere in tranquillità.

Oggi la protesta si è ripetuta perché da 5 anni la situazione è sempre la stessa. Lavori per il nuovo anello ferroviario e inerzia dell’amministrazione comunale hanno, di fatto, creato un pericolo per l’incolumità di passanti e abitanti della zona. Via Archimede si presenta da troppo tempo come una latrina a cielo aperto.

Così, anche stamattina, decine di persone hanno deciso di continuare la loro lotta con un nuovo blocco stradale. La richiesta dei manifestanti è che il Comune di Palermo si assuma le sue responsabilità e agisca immediatamente per una soluzione definitiva al problema.











