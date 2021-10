CATANIA – Mercoledì 6 ottobre: un evento streaming con Gerry Scotti per celebrare la forza delle donne con la presentazione di un libro che raccoglie le testimonianze di donne che hanno combattuto la battaglia contro il tumore al seno. Al via il mese dedicato alla prevenzione in rosa di Humanitas con iniziative a Catania, Milano, Torino, Bergamo, Castellanza.

A ottobre torna Sorrisi in Rosa, il festival della prevenzione senologica degli ospedali e centri medici Humanitas di tutta Italia, nato con l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e testimoniare la forza della vita oltre la malattia.

Per festeggiare il 5° anno dell’iniziativa, il 6 ottobre alle ore 11.30, sulla pagina facebook @humanitasICC andrà in onda un evento streaming con Gerry Scotti per presentare il libro “Sorrisi in fiore”: 100 testimonianze di donne associate a 100 fiori che, senza rinnegare la propria fragilità, attraverso il loro sorriso vogliono raccontare la speranza dietro alla diagnosi di tumore, per dire che la malattia può diventare un’opportunità per riscoprirsi e aiutare tante altre donne a trovare nuova energia. Protagoniste di questo inno alla vita sono le donne di Sorrisi in Rosa, il progetto nato da un’idea dei senologi di Humanitas insieme con la fotografa Luisa Morniroli e la scrittrice Cristina Barberis Negra.

Con loro, nel libro, tante testimonial della forza femminile: da Beatrice Venezi a Roberta Mirata, da Martina Rodini ad Agnese Innocente a Barbara Stefanelli. Senza dimenticare le fondatrici e presidenti delle Associazioni, come ad esempio Francesca Merzagora di Onda, l’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, Rosanna D’Antona di Europa Donna Italia, Carla Diamantidi Mettiamoci le tette Onlus ed Enza Marchica de Il Filo della Vita.

II libro “Sorrisi in Fiore” sarà disponibile dal 6 ottobre sul sito www.sorrisinrosa.it per raccogliere fondi destinati ai progetti di Fondazione Humanitas per la Ricerca nell’ambito dei tumori tipicamente femminili.

Durante la diretta, inoltre, si potrà assistere a un esempio di hair styling per donne che si lasciano alle spalle chemioterapia e radioterapia grazie alla consulenza di Salvo Filetti, founder e creative director di Compagnia della Bellezza.

Come ogni anno, il calendario di iniziative di Sorrisi in Rosa in Sicilia, Lombardia e Piemonte prevede consulti e visite senologiche gratuite, incontri divulgativi, camminate di beneficenza e mostre fotografiche con protagoniste le ex pazienti, avvolte in sciarpe rosa, simbolo dell’iniziativa.

Il calendario sarà online su www.sorrisinrosa.it

Hashtag ufficiale #sorrisinrosa #sorrisinfiore

Un grazie speciale va alle associazioni che, anno dopo anno, danno il loro patrocinio a Sorrisi in Rosa: Il Filo della Vita, aBRCAdaBRA, Amiche per Mano, Europa Donna, LILT Milano e Bergamo, Mettiamoci le tette, Fondazione ONDA, Pink Amazon e WALCE.

A seguire gli eventi in programma in Humanitas Istituto Clinico Catanese:

Visite ed esami gratuiti

Visite ed esami gratuiti in area senologia, ginecologia, oculistica, nutrizione, dermatologia, otorinolaringoiatria, addominale dedicati esclusivamente alle pazienti dai 25 anni in sù. Sarà possibile prenotare a partire da mercoledì 6 ottobre, chiamando il numero 095 73390784, tutti i giorni escluso il sabato dalle 10:30 alle 13:30.

Sorrisi in rosa in Rinascente

Nelle giornate del 08-09-15-22 ottobre, al primo piano della Rinascente di Catania, saranno presenti i chirurghi senologi di Humanitas Istituto Clinico Catanese, dott. sse, Irene Cannata, Deborah Fichera, Mariagloria Marino, Nicola Musmeci, Elena Petrolito e Manuela Valvo, insieme alla Breast Care Nurse, l’infermiera specialista in ambito senologico. E’prevista la presenza delle socie dell’associazione Il Filo della Vita nelle giornate del 17 e 29/10. Si parlerà di prevenzione, di autopalpazione e sarà possibile acquistare il libro fotografico Sorrisi in Fiore il cui ricavato sarà destinato alla Fondazione Humanitas per la Ricerca.

Sfilata in rosa al Castello Ursino

Il 12 ottobre alle ore 19.30 al Museo Civico Castello Ursino di Catania, è in programma la sfilata della stilista Maria Francesca Paternò. In passerella gli abiti indossati dalle donne operate al seno. Un inno alla vita e un trionfo di bellezza.

Per contribuire alla ricerca di Fondazione Humanitas per la ricerca, sarà possibile acquistare il libro Sorrisi in Fiore. Le info sulla pagina fb dell’associazione.

Giornata del Tumore al seno metastatico: appuntamento con Coldiretti in Humanitas

Il 13 ottobre, a partire dalle 08.00 e sino alle 14.00, in collaborazione con Coldiretti Catania e l’associazione Il Filo della Vita, in occasione della Giornata Nazionale del Tumore al seno Metastatico, decine di produttori agricoli, parte del progetto Campagna Amica, allestiranno gli stand nel parcheggio di Humanitas Istituto Clinico Catanese: frutta, ortaggi e molti altri prodotti a km zero. La nutrizionista dell’Istituto, la dott.ssa Serena Cubisino, rappresenterà le caratteristiche e le proprietà nutritive dell’avocado siciliano, il frutto che ha trovato terreno fertile in Sicilia.

Humanitas e Il Filo della Vita al Centro Commerciale Centro Sicilia

Il 24 ottobre, al centro commerciale Centro Sicilia, saranno presenti le socie dell’associazione Il Filo della Vita per raccontare l’importanza dell’associazionismo e le sue numerose attività; sarà, inoltre, possibile acquistare il libro Sorrisi in Fiore, il cui ricavato dalla vendita verrà devoluto a Fondazione Humanitas per la Ricerca. A quanti effettueranno la donazione verrà omaggiata una gift card da utilizzare all’interno dei punti vendita del centro commerciale.

“Una favola al giorno” con Valentina Territo

Nelle giornate del 14 e 27 ottobre, l’attrice Valentina Territo, brillante siciliana che vive a Londra, leggerà alcune favole online ai pazienti delle degenze di Humanitas Istituto Clinico Catanese. La saggezza antica ha il compito di prendersi cura di noi e di indicarci la via per trovare nuove soluzione, superare dolore e smarrimento.

Un viaggio alla scoperta di favole d’oriente con personaggi bizzarri e accattivanti.

Mostra Sorrisi in Rosa

La mostra “Sorrisi in Rosa”, presente all’interno dell’Istituto racconta la storia delle tre testimonial di Humanitas per l’anno 2021.

Humanitas Catania si tinge di rosa

Dal 04 ottobre, al calar della luce, Humanitas Istituto Clinico Catanese si tingerà di rosa, colore simbolo dell’importanza della prevenzione al femminile. Si unirà anche il vicino centro commerciale Centro Sicilia, in un gioco di luce che vuole rafforzare il messaggio attuale in tutta Italia.



