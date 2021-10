Gli uomini della Protezione Civile erano in città per rimuovere degli alberi

CATANIA – Stavano lavorando per rimuovere gli alberi caduti a causa del maltempo e hanno subito il furto di una motosega: è successo ai volontari della Protezione Civile di Adrano, intervenuti ieri in piazza Montessori, a Catania, in seguito alla tempesta che ha colpito la città a partire dalle prime ore del pomeriggio.

Il furto è stato reso noto dalla Protezione civile regionale della Sicilia, che ha definito l’episodio “vergognoso” e ha espresso solidarietà alle vittime del furto.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI