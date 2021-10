Fratelli d’Italia, Fidanza e Jonghi Lavarini indagati per finanziamento illecito

MILANO – Fratelli d’Italia, Roberto Jonghi Lavarini e Carlo Fidanza indagati dalla procura di Milano per finanziamento illecito ai partiti e riciclaggio. La notizia è stata anticipata dal Tg3. I due esponenti del partito di Giorgia Meloni sono entrati nella bufera dopo l’inchiesta di Fanpage sui legami tra gli ambienti di destra e i presunti finanziamenti in nero per la campagna elettorale della candidata Chiara Valcepina alle elezioni comunali di Milano.

Carlo Fidanza e Roberto Jonghi Lavarini, che fu candidato per Fdi alla Camera nel 2018, sarebbero iscritti nel registro degli indagati dell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto di Milano Maurizio Romanelli e dai pm Piero Basilone e Giovanni Polizzi in base alle dichiarazioni rilasciate al giornalista infiltrato di Fanpage che ha condotto l’inchiesta giornalistica.

L’europarlamentare Carlo Fidanza ha rilasciato una dichiarazione in cui si dice “pronto a chiarire ogni aspetto della vicenda” e di essere “a disposizione della procura”.



