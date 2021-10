Genio della matematica: a 14 anni iscritto all’Università di Pisa

PISA – La classe delle matricole 2021-22 finirà sicuramente negli annali dell’Università di Pisa come una di quelle da segnare bene perché a fare il suo ingresso sotto le insegne del cherubino c’è un giovanissimo genio: si chiama Lorenzo e sulla carta d’identità l’anno di nascita recita 2007.

Ad appena 14 anni – scrive il Corriere Fiorentino – il ragazzo romano ha scelto la città della torre per completare il suo percorso di studi in matematica. Esatto, completare, perché Lorenzo è in realtà un cervello di rientro: scuola secondaria in Gran Bretagna e primo anno di università in Germania all’ateneo di Göttingen.

”Ho frequentato il mio primo anno all’estero ed è stata una grandissima esperienza formativa – ha dichiarato questo ragazzo prodigio – ho lavorato tantissimo per superare gli esami e nel frattempo ho anche preparato gli A-Level di Cambridge. Superato l’esame di maturità inglese ho ricevuto offerte da università importantissime in Italia e all’estero, ma il mio sogno è sempre stato quello di studiare a Pisa, l’Università di Alessio Figalli che per me è come Superman, anche se preferisco l’algebra. Il mio sogno è quello di studiare la matematica anche da adulto e intanto vorrei far vedere ai ragazzi italiani che esiste un modo per avvicinarsi a questa materia con interesse e passione”.



