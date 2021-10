L’appello di Letta, lo scatto di Fava e la proposta di Barbagallo: verso l’ora x

”Dobbiamo preparare la nostra proposta politica per la Sicilia con impegno e senza arrivare all’ultimo momento”. Le parole del segretario del Pd, Enrico Letta dicono in maniera incontrovertibile che i riflettori della politica nazionale si accendono sulla Sicilia. E non solo. A pochi giorni dalle amministrative rimettono all’ordine del giorno i nodi da sciogliere all’indomani del voto quando scatterà l’ora x. Perimetro della coalizione e candidato alla presidenza della Regione: due scogli da superare il prima possibile.

La mossa di Fava

Claudio Fava coglie la balla al balzo e torna a tirare per la giacca gli alleati giallo-rossi che finora hanno imboccato il sentiero dell’attesa. “Il segretario del PD Enrico Letta individua lucidamente, e gliene sono grato, nel fattore tempo uno degli snodi strategici per competere e vincere alle prossime elezioni regionali”, dice Fava. “Chiede che il centrosinistra siciliano faccia presto a convergere su un candidato: è la stessa cosa che chiedo anch’io da molti mesi. I tempi della politica non concedono dilazioni: in Sicilia, il tempo per lanciare la sfida a questa destra è adesso. E io, oggi come sei mesi fa, sono pronto a fare la mia parte”, ribadisce. E resta in attesa di una parola da parte degli alleati.

Barbagallo lancia intesa giallorossa a Palermo

Nel frattempo l’alleanza tra dem e pentastellati si cementa di ora in ora. Il là arriva dal segretario del Pd siciliano Anthony Barbagallo che dà un’indicazione su un altro attesissimo appuntamento elettorale: le comunali palermitane. “Alle elezioni amministrative di Palermo, che si terranno la prossima primavera auspichiamo che il Pd si allei con il M5S come sta accadendo in questa tornata elettorale in Sicilia in diversi comuni”, annuncia alla Adnkronos il segretario regionale del Pd prima dell’arrivo di Giuseppe Conte ad Adrano. “Abbiamo l’auspicio che questa alleanza valga assolutamente anche per Palermo dove siamo chiamati ad allargare la coalizione fondando il rapporto con il M5S- dice Barbagallo- A Palermo il centrodestra non ci farà il favore di dividersi, quindi dobbiamo mettere in campo tutte le risorse che abbiamo per fare un fronte il più autorevole possibile”.



