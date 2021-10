Maltempo, danni e disservizi: Acoset, sistemi informatici in tilt

CATANIA – Sistemi operativi in tilt. Il violento temporale che ieri ha colpito Catania e la sua provincia ha provocato un guasto ai sistemi operativi di Acoset causandone un blocco. Per questo motivo, non è stato possibile per l’azienda idrica comunicare il rinvio di alcuni appuntamenti.

L’azienda, che si occupa della distribuzione idrica per 20 comuni nell’area pedemontana della provincia etnea ha dunque inviato una nota per segnalare che il sito, i Totem Multimediali collocati nei comuni e le linee telefoniche sono momentaneamente non raggiungibili.

Motivo per cui gli appuntamenti previsti per oggi in sede sono cancellati e saranno riprogrammati direttamente dall’azienda e comunicati telefonicamente agli utenti interessati. Acoset sta lavorando per ripristinare i menzionati servizi nel più breve tempo possibile e si scusa per eventuali disagi.



