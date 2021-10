Meta Catania: presentata la stagione 2021-2022

CATANIA – Passione e appartenenza. La Meta Catania Bricocity ha presentato questa mattina a Palazzo degli Elefanti in Aula Consiliare la nuova stagione 2021-2022. Alla presenza del sindaco Pogliese, del presidente del Consiglio comunale Giuseppe Castiglione e dell’Assessore allo sport Sergio Parisi, il presidente della Meta Catania Bricocity Enrico Musumeci ha ringraziato l’amministrazione comunale e lanciato progetti e obiettivi della sua squadra in vista del nuovo campionato di Serie A ormai imminente: “Siamo onorati di essere qui e ringrazio il primo cittadino di Catania e l’assessore allo sport Parisi per la vicinanza costanza nei confronti del nostro club. La consegna del PalaCatania in meno di un anno è qualcosa di straordinario e un merito di questa amministrazione comunale. Noi faremo di tutto per replicare il campionato scorso, impegno e cuore oltre l’ostacolo non mancheranno mai. Campionato complicato e difficile, ma cercheremo di stare in prima linea. Abbiamo rinnovato tanto ma siamo consapevoli della nostra forza. Adesso spazio al parquet e alla prima di campionato ma soprattutto aspettiamo martedì 12 ottobre al PalaCatania i tifosi rossazzurri che saranno il nostro uomo in più”

Parole importanti anche da parte del Sindaco Salvo Pogliese: “La Meta Catania ormai è un punto di riferimento dello sport catanese e nazionale. Siamo orgogliosi di questa squadra e felici di ospitare per il secondo anno consecutivo la presentazione del team etneo. Sono il simbolo dello sport di vertice con un capitano come Musumeci catanese doc e oggi colonna della nazionale italiana. Un sentito in bocca al lupo e siamo pronti a tifare Meta Catania.

PalaCatania fiore all’occhiello per lo sport catanese e macchina messa in moto e merito dell’ingegnere Finocchiaro e dell’Assessore allo sport Parisi per i tempi celeri di consegna di un impianto totalmente ristrutturato: “Abbiamo fatto qualcosa di importante e non era facile. Il PalaCatania in meno di un anno è stato riconsegnato allo sport catanese. La Meta Catania e il suo presidente meritano tutto questo e questa squadra avrà il teatro perfetto per continuare a sognare nella massima serie italiana di futsal.

LA SQUADRA

Meta Catania Bricocity che con il direttore generale Finocchiaro ha parlato della grande macchina organizzativa sempre in moto e delle iniziative che vedranno la squadra rossazzurra in prima linea: “Volgiamo ripetere dal punto di vista tecnico le buone cose della passata stagione. Abbiamo rinforzato il roster con giocatori importanti e internazionali oltre alla base e alle nostre colonne indispensabili. La Meta Catania Bricocity sarà la prima società del futsal a lanciare l’app per tutti gli appassionati e questo sarà un altro passo importante di sviluppo. Skysport è la ciliegina sulla torta del futsal e i nostri colori rossazzurri avranno la massima vetrina nazionale”

Importante l’apporto e la figura da club manager di Marco Biagianti pronto a questa entusiasmante sfida: “La mia avventura è cominciata lo scorso anno da giocatore, sapevo che non era facile passare, ma ho trovato, grazie a Sergio Muratore, una società splendida che non mi ha mai fatto mancare nulla. Oggi questo nuovo ruolo fuori dal campo è affascinante e stimolante e lavoreremo sodo per fare il meglio. L’accademy, Metared e tutto il settore scuola calcio rossazzurro mi riporteranno in campo e sarà affascinante donare il proprio bagaglio tecnico ai piccoli e ragazzi che vestiranno la nostra maglia”

Finale dedicato alla nuova maglia splendida a tinte rossazzurre la prima, nera a rispettare la tradizione la seconda e bianca la terza muta. Sergio Muratore responsabile Marketing della Meta Catania ha voluto ringraziare personalmente le aziende vicine al progetto tecnico rossazzurro: “Ringraziamo tutti dagli sponsor maglia a quelli che hanno contribuito al progetto Meta Catania 2021-2022. Abbiamo il piacere di annunciare il progetto Meta Card con delle agevolazioni per i nostri tifosi. Sarà bello riabbracciare il PalaCatania da giorno 12 ottobre e siamo pronti a lanciare, come ha già accennato il direttore generale Finocchiaro, l’App della Meta Catania Bricocity unica nel mondo del futsal italiano e stuzzicante per i fruitori che potranno rivedere gol ed emozioni delle gare della Meta Catania Bricocity. Senza dimenticare Skysport con le gare della Meta Catania Bricocity che andranno in scena su Skysport Calcio e sarà vetrina importante anche per i nostri partners”

Spazio adesso al campo con l’esordio il 9 ottobre in casa del Ciampino Aniene e nel turno infrasettimanale prima casalinga 12 ottobre ore 20 al PalaCatania ingresso gratuito Meta Catania bricocity vs Real San Giuseppe.



